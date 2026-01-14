◇大相撲初場所9日目（2026年1月19日両国国技館）大の里は前日の伯乃富士戦で再び左肩周辺を痛めたのだろう。相撲が変わってしまった。若元春戦は右から張り差しを狙ったが、張りにいった分だけ上体が浮いてしまい、簡単に押し込まれた。左を使えず、右手一本で勝負する感じだった。状態がどの程度悪いかは本人しか分からないが、休まず出るからには言い訳は許されない。自分の相撲を取り切らないと駄目。厳しいことを言うよ