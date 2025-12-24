◇大相撲初場所9日目（2026年1月19日両国国技館）熱海富士が初金星を挙げた。豊昇龍のもろ手突きに、出足で圧倒した。「いつも通り自分のやることを全力でやろうと思っていった。自分のことばかり考えていた」と引いた横綱を力強く押し出し、3日目から怒濤（どとう）の7連勝。「率直にうれしい」と笑みをこぼした。取組後の花道では、観戦に訪れていた青学大陸上部長距離ブロックの原晋監督から拍手も受け「まだまだ残り