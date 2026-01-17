◇スノーボードW杯スロープスタイル第2戦（2026年1月18日スイス・ラークス）決勝が行われ、女子はミラノ・コルティナ五輪代表が確実な村瀬心椛（ここも、21＝TOKIOインカラミ）が77・55点をマークし、ビッグエアも合わせて今季初優勝を果たした。通算8勝目。男子は17歳の木村悠斗（ヨネックス）が81・95点でW杯初の表彰台となる2位に入った。いずれも五輪代表が確実な木俣椋真（23＝ヤマゼン）は5位、木村葵来（21＝ムラサキ