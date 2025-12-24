ボートレースびわこのG2「結核予防事業協賛第69回秩父宮妃記念杯」は5日目。勝負の準優。注目は10Rだ。準優を前にして伸び足に乗りやすさも付いてきた坪井。いよいよ“優出仕様”になってきた。ここはインから鋭発を放って独壇場に持ち込む。石渡は抜群のレース足を持つ。まずは手堅く差して優出権利取りへ。大峯はカドから攻撃的に。藤原は大峯をマークして差し場を突きたい。＜1＞坪井康晴乗り心地も付いてきてバラン