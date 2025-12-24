宮崎県都城市で1次キャンプ中のアルビレックス新潟・船越優蔵新監督（48）が、本紙のインタビューに応じ、チームづくりのコンセプトを明かした。日本代表のコーチや年代別代表で指揮を執った経験から、当たり前のことを当たり前にこなすことの重要性を強調。J2から再出発となるチームに根付かせることで、勝利にこだわって戦う集団に生まれ変わらせる。（取材・構成、西巻賢介）――キャンプインから順調にメニューを消化し