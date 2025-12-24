ボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」は20日に開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。西岡顕心（24＝香川）がメラメラと燃えている。「1枠でドリーム戦に乗るのは初めてなので気合入れて頑張ります」。その言葉通り、自慢の速攻力を発揮する。先マイを決めて突き放す。若林義人は1番差しからバック勝負に持ち込みたい。前年度の三国ルーキーシリーズを制した前田翔がカド捲りで挑戦