気象台は、午前4時32分に、なだれ注意報を青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町、中泊町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、平川市などに発表（雪崩注意報） 20日04:32時点青森県では、風雪や大雪、高波、低温に