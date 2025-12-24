小田原市消防本部などによりますと、きょう午前3時ごろ、神奈川県松田町松田惣領の河川敷で「枯れ草が20メートルぐらい燃えている」と119番通報がありました。枯れ草が広範囲で燃えていて、消防車4台が出動し消火活動に当たっています。現在は火の勢いは収まっていて、けが人などの情報は入っていないということです。