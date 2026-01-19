【スターバックス】の定番フードといえば、イタリアンブレッド「フィローネ」を使用したホットサンドイッチ。2008年の初登場時から、定期的に具材を変えながら販売され続けている人気フードの1つです。そこで今回は、朝食や軽食にぴったりなフィローネを紹介します。 ローストチキン × チーズで満足感アップ 「トマトモッツァレラ & バジルチキン 石窯フィローネ」