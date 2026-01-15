２０２２年末に音楽活動から引退し、今春にライブを行い活動を再開するシンガー・ソングライターの吉田拓郎が（７９）が、２月２日放送の「吉田拓郎のオールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」（午後８時）で一夜限りの“復活”を果たすことが２０日、わかった。同番組は、吉田拓郎からニッポン放送に「ラジオで発表したいことがある」という逆オファーがあったことから実現。発表するのは、２０１９年以来７年ぶりとなる「吉田拓