俳優・沢尻エリカ（３９）が１９日、都内で行われた主演舞台「ピグマリオン−ＰＹＧＭＡＬＩＯＮ−」（２０日初日・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ他）の取材会に共演の六角精児（６３）、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの橋本良亮（３２）らと出席した。出演陣が多忙で全員がそろう準備がままならない中、橋本らからリーダーシップを称賛された沢尻は、難しい稽古期間を乗り切ってきたチームワークに手応えを示した。映画「マイ・フェア・