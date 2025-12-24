俳優・沢尻エリカ（３９）が１９日、都内で行われた主演舞台「ピグマリオン−ＰＹＧＭＡＬＩＯＮ−」（２０日初日・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ他）の取材会に出席。共演の六角精児（６３）、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの橋本良亮（３２）らも参加した。橋本は、チームワークを深めた共演者たちとの“ご飯会”を開くことを２０２６年の目標に定めた。取材会でも沢尻や六角と息の合った掛け合いを見せ「やっぱり、このメンバーでご飯