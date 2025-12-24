イタリアの有名ファッションブランド「ヴァレンティノ」の創業者でデザイナーのヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏が19日亡くなりました。93歳でした。ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏の財団によりますと、ヴァレンティノ氏は19日ローマにある自宅で亡くなったということです。93歳でした。ヴァレンティノ氏はファッションブランド「ヴァレンティノ」の創業者で、「ロッソ・ヴァレンティノ」と呼ばれる特徴的な赤色を用いたコレクショ