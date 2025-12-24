きのう午後、福岡県朝倉市の交差点で、自転車に乗っていた小学生2人がワゴン車にはねられ、1人が死亡しました。きのう午後3時50分ごろ、朝倉市屋永の交差点で、自転車に乗っていた小学2年生の男子児童2人がワゴン車にはねられました。2人は病院に運ばれましたが、このうち北郷航さん（8）は頭を強く打ち、およそ1時間後に死亡が確認されました。もう1人の男子児童（8）は鎖骨を折る重傷を負いました。警察は、ワゴン車を運転してい