高市総理はきのう、通常国会が召集される今月23日に衆議院を解散し、総選挙の投開票を来月8日におこなうと表明しました。高市総理「今回の選挙、『自分たちで未来をつくる選挙』と名付けました」高市総理はきのう、記者会見を開き、通常国会が召集される今月23日に衆議院を解散、総選挙を27日に公示、来月8日に投開票をおこなうと表明しました。解散の理由については、日本維新の会と連立政権を樹立し、高市政権が掲げる「責任ある