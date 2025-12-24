中国の人気観光地の湖南省張家界国家森林公園にある天子山ロープウェイで15日、ロープウェイの安全性能と公園内の各部門による迅速な緊急対応能力を検証し、観光の安全を保障することを目的とした冬季の高所における救助シミュレーション訓練が実施された。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）