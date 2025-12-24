Hey！ Say！ JUMP山田涼介（32）の、ソロ名義「Ryosuke Yamada」の最新シングル「Blue Noise」が、20日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初週9・8万枚を売り上げ初登場1位を獲得した。同作は、Ryosuke Yamada名義として初のCDシングル。放送中のTVアニメ「青のミブロ」第二期・芹沢暗殺編のオープニングテーマで、クールかつパッションを感じさせる楽曲となっている。2013年1月に山田涼介名義でリリースしたシング