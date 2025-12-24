【サンパウロ共同】チリ中部各地で森林火災が相次いで発生し、地元メディアは19日、少なくとも19人が死亡したと報じた。約2万人が避難している。南半球に位置するチリでは夏を迎え、猛暑と強風で火災が拡大したとみられている。ボリッチ大統領は18日、被害の大きい中部ニュブレ州と隣のビオビオ州に非常事態を宣言。両州で名古屋市の面積に近い約310平方キロが焼失した。消防や軍などが各地で消火活動を行っている。チリ中部で