俳優六角精児（63）が19日、東京・豊島区の東京建物Brillia HALLで、舞台「ピグマリオン−PYGMALION−」公開ゲネプロ＆取材会に出席した。主演の沢尻エリカ（39）演じるロンドンの花売娘イライザと出会い、上流階級の貴婦人へと導いていくヒギンス教授を熱演する。キャスト陣について「仲はいいんじゃないかなと思います」と語り「よく飲みに行って『あの人のことどう思う？』とか話すことありますけど、今回はそういうのが少なか