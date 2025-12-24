女優沢尻エリカ（39）が19日、東京・豊島区の東京建物Brillia HALLで、主演舞台「ピグマリオン−PYGMALION−」公開ゲネプロ＆取材会に出席した。24年の主演作「欲望という名の電車」以来、2度目の舞台出演で初の英国喜劇に挑戦。「お話をもらったときから楽しみで、緊張とわくわくの思いがあります。楽しんでできたらいいな」と笑顔で話した。稽古では全員がそろわない日も多かったといい「大変な部分はありましたが、良いチームワ