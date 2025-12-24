女優の北川景子（39歳）と、声優の宮野真守（42歳）が、東京海上日動火災保険「トータルアシスト自動車保険」の新CMに出演。1月20日より「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇の放映を開始する。「スペシャリストと走ろう 宮野真守」篇は、北川景子が各界のスペシャリストをゲストに招き、そのゲストがトップであり続ける理由をひもとくCMシリーズの第2弾。2人は約3年ぶりの共演で、声優という領域で第一線を走り続けるスペシャリ