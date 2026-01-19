優しく柔らかな雰囲気をまとわせてくれる淡いカラー。でも膨張見えしそうで……と敬遠しがちな大人世代も多いのでは？ そこで今回は【しまむら】から登場している、大人のきれい見えを叶えてくれそうな淡色アイテムをピックアップ！ 甘い印象だけでなく、素材やデザインにこだわると上品見えの強い味方にもなってくれるはず。「これ、しまむらなの？」と周りに驚かれるかも。 編地の切り替えデザインが上品なニットワンピ&#