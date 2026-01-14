今季注目のトレンドカラーとして存在感を高めているブラウン。シックでありながら温かみのある柔らかな表情を持ち、シンプルな装いに上品なムードを添えてくれるカラーです。【ZARA（ザラ）】の新作にも、ベーシックを軸にしながら今っぽさを自然に取り入れたブラウンアイテムがラインナップ。1点プラスするだけでコーデがサマになり、装い全体を洗練されたムードへ導いてくれそう。大人がサ