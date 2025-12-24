俳優の六角精児（６３）が１９日、東京・池袋の東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬで行われた２０日開幕の舞台「ピグマリオン―ＰＹＧＭＡＬＩＯＮ―」（同所ほか４都市、演出ニコラス・バーター氏）の公開ゲネプロに、主演の沢尻エリカ（３９）らと出席した。この２か月で稽古を積んだことを振り返りつつ「何の気負いもない。失敗もすると思いますけど、それはそれで落ち込まずにやろうと思ってます」と、ややネガティブなコメ