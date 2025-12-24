女優の沢尻エリカ（３９）が１９日、東京・池袋の東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬで、２０日開幕の主演舞台「ピグマリオン―ＰＹＧＭＡＬＩＯＮ―」（同所ほか４都市、演出ニコラス・バーター氏）の公開ゲネプロを行った。１９２５年にノーベル文学賞を受賞した、英作家ジョージ・バーナード・ショーの傑作喜劇が原作。映画「マイ・フェア・レディ」では、オードリー・ヘプバーンが主人公イライザを演じ、世界中を魅了。「２