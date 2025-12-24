ダンス＆ボーカルグループＴＲＦのＤＪＫＯＯが１９日、横浜市役所で「横浜春節祭２０２６オープニングセレモニー」に出席した。今年で５回目を迎える「横浜春節祭」は横浜の冬の風物詩「横浜中華街の春節」を地域一体で祝い、地域や街・企業・行政が三位一体となって冬の観光閑散期の活性化を目指す取り組み。獅子舞系コンセプトの衣装で登場したＤＪＫＯＯは「横浜春節祭盛り上げにきました〜！」と呼びかけ。春節祭に