ダボス会議の会場＝19日、スイス東部ダボス（共同）【ダボス共同】世界経済フォーラム（WEF）の年次総会（ダボス会議）が19日、スイス東部ダボスで開幕した。6年ぶりに現地で参加する予定のトランプ米大統領が、米国によるデンマーク自治領グリーンランド領有に反対する欧州8カ国への追加関税を表明し衝撃が広がっており、グリーンランド問題が注目される中での開催となる。ウクライナのゼレンスキー大統領も参加し、ウクライ