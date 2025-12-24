女性アイドルグループ乃木坂46の最新アルバム「My respect」が、20日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週売り上げ19・3万枚を記録し、初登場1位を獲得した。ファーストアルバム「透明な色」から7作連続、通算7作目の1位となった。デビューアルバムから7作連続1位獲得は女性グループ史上初。自身が持つ女性グループ歴代1位の「デビューアルバム（ファースト）からの連続1位獲得作品数」記録を自己更新した。女性グ