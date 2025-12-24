イタリアを代表するデザイナーのバレンティノ・ガラバーニさんが１９日に死去した。９３歳だった。高級ファッションブランド「バレンティノ」の共同創設者は同日（日本時間２０日）に同氏とジャンカルロ・ジャンメッティ財団のインスタグラムで「ヴァレンティノ・ガラヴァーニは本日、ローマの自宅にて、愛する人々に囲まれながら逝去されました」と共有された声明で発表された。９３歳だった。死因については明らかにしていな