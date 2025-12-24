19日夜、広島市のマンションで複数人の男が金品を奪う目的で住人の男性の頭を殴り、逃走しました。警察は強盗致傷事件と見て、行方を追っています。事件があったのは、広島市中区のマンションです。警察によると、昨夜9時頃、複数の男が30歳の男性の部屋を訪問。金品を奪う目的で男性の頭を棒のようなもので殴ってケガをさせ、そのまま逃走したということです。■近くで働く人「パトカーがすごい勢いで来た。こんな身近でも