【ローマ共同】イタリアファッション界の大御所で、高級ブランド「ヴァレンティノ」の創業者ヴァレンティノ・ガラバーニさんが19日、ローマの自宅で死去した。93歳だった。死因は明らかになっていない。ガラバーニさんの財団が発表した。「ヴァレンティノ」を世界的有名ブランドに育て、顧客にはモナコ公国の公妃となったグレース・ケリーや俳優のオードリー・ヘプバーンら有名人も名を連ねた。ドレスに使われるヒナゲシを連想