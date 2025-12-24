気象台は、午前3時22分に、暴風雪警報を奥尻町に発表しました。また波浪警報を八雲町熊石、奥尻町、せたな町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・奥尻町に発表 20日03:22時点檜山地方では、20日昼過ぎまで暴風雪に、20日昼前から20日昼過ぎまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■八雲町熊石□波浪警報【発表】20日昼前から20日昼過ぎにかけて警戒予想最大波高6m■奥尻町□暴風雪