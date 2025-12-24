国会議事堂自民党は20日午前、党本部で役員会を開く。高市早苗首相（自民総裁）が衆院選を「27日公示、2月8日投開票」の日程で実施すると表明したことを受け、勝利に向けた党の結束を確認する。野党も公約策定や候補擁立を加速。短期決戦へ与野党が準備作業を本格化させる。首相は自民役員会に出席。衆院選で日本維新の会と合わせ与党で過半数の議席確保を目指し、鈴木俊一幹事長ら党幹部を前に決意を重ねて述べるとみられる。