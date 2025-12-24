【ローマ＝倉茂由美子】イタリアの高級ファッションブランド「ヴァレンティノ」の創業者で元デザイナーのヴァレンティノ・ガラヴァーニさんが１９日、ローマの自宅で死去した。ガラヴァーニさんの財団が同日発表した。９３歳だった。