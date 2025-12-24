現地１月18日のバルセロナ戦で、左足ハムストリングを負傷したレアル・ソシエダの久保建英が現地１月19日、自身の公式SNSを更新。次のように思いを綴った。「怪我で少しの間離脱することになりました。大事な時期にチームの力になれず悔しいですが、しっかり治して強くなって戻ってきます」24歳の日本代表MFはバルサ戦の66分、スプリントした際に左足を負傷。ピッチに倒れ込み、そのままストレッチャーで運ばれて交代を余儀な