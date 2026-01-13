米大リーグ、カブスとマイナー契約を結んだ慶大の常松広太郎外野手（４年・慶応湘南藤沢）が１９日、横浜市内で記者会見し、５年後のメジャー昇格を目標に掲げた。「どれだけこの壁が高いのか測れないところがある。先輩方から技を盗んで着実に進んでいった先にある。とりあえず５年後と言っておきます」昨年、東京六大学リーグで計４本塁打を放ちプロ志望届を提出したが、ドラフト会議では指名されず。卒業後は米金融大手ゴ