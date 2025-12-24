気象台は、午前2時27分に、暴風雪警報を島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町に発表しました。また波浪警報を小樽市、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、余市町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村などに発表 20日02:27時点後志地方では、20日朝から20日昼過ぎまで暴風雪や高波に警戒し