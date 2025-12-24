1月20日午前1時30分ごろ、静岡県、東京都、愛知県で最大震度1を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は東海道南方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、静岡県の下田市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、沼津市、それに袋井市、東京都の東京利島村、愛知県