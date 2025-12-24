メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年01月20日午前01時30分ごろ、東海道南方沖を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 愛知県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは東京都、静岡県、愛知県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．４と推定されます。 愛知県 【震度1】 名古屋瑞穂区 名古屋港区