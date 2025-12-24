タレントの峯岸みなみ（33歳）が、1月18日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。「“空回りおばさん”になってないか…」「芸能界に立ち向かうのが怖い」と、子育てと仕事のバランスに対する迷いを告白した。峯岸はこの日、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた千鳥・大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」に出演。子育てと仕事