19日夜、岐阜市の国道21号で原付きバイクと軽乗用車、大型トラックが絡む事故があり、原付きバイクを運転していた女性が死亡しました。 警察によりますと、19日午後7時15分ごろ、岐阜市六条江東の国道21号を走っていた原付きバイクが、脇道から合流しようとした軽乗用車と衝突しました。 そのはずみで原付きバイクを運転していた女性が道路上に倒れ、後ろから走ってきた大型トラックにひかれて死亡しました。 大型ト