女優・のん（32歳）が、1月18日に放送されたラジオ番組「TOPPAN INNOVATION WORLD ERA」（J-WAVE）に出演。先日、女優・三浦透子に初めて会えて「めでたい！うれしい！今の所ね、今年の最大のトピックじゃないでしょうか、透子さんに会えたこと」と語った。のんが、年末年始は親を東京に呼んで、妹と自宅を掃除していたり、母が作ってくれた鰤の照り焼きや筑前煮、煮込みハンバーグを食べて過ごしたり、家族全員で初売りに出かけた