カブスとマイナー契約を結んだ慶大の常松広太郎外野手（22）が19日、横浜市内の同大日吉キャンパスで会見を行った。スーツ姿で「実際にこの目で施設を見て、ここで野球をやるんだなって、ワクワクしています」と話した。米金融大手のゴールドマン・サックス（GS）から内定を受けたが米挑戦を選択。父からは「GS行って、いい車乗って、いい家に住んで、いい生活が待っていると思うよ」と心配されたが「20代は体力もあって、人生