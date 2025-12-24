岡山県警倉敷署は19日、弟の頭などをゴルフクラブのようなもので殴り殺害したとして殺人の疑いで、無職笠島国博容疑者（55）＝同県倉敷市＝を逮捕した。弟は搬送先の病院で死亡が確認されたという。逮捕容疑は19日午前8時ごろから午後1時半ごろまでの間、容疑者の弟で倉敷市内に住む無職文彦さん（53）の自宅で、文彦さんの頭部などをゴルフクラブのようなもので複数回殴り、殺害した疑い。署によると「先日死亡した父親の葬儀