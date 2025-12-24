ブレーブスの韓国人内野手の金河成（キム・ハソン）が「右手中指の腱断裂」で修復手術を受け、開幕絶望になったと大リーグ公式サイトが伝えた。韓国滞在中に負傷し回復まで4〜5カ月を要する見通しとなった。韓国メディアは「休暇中に氷上で転倒して負傷した。不注意で、アトランタで手術を受けた」と報道。韓国プロ野球（KBO）は、脇腹を負傷したパドレスの内野手・宋成文（ソン・ソンムン）とともにWBCを欠場すると発表した