気象台は、午前1時26分に、なだれ注意報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表（雪崩注意報） 20日01:26時点上川、留萌地方では、風雪に注意してください。留萌地方では、大雪や高波、落雷、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■留萌市□なだれ注意