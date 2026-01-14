マンチェスター・シティは19日、クリスタル・パレスからイングランド代表DFマルク・グエイを完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は「15」を着用する。プレミアリーグで2位につけるマンチェスター・Cは、DFラインに負傷者が続出しており、17日に行われたマンチェスター・ユナイテッド戦では、クロアチア代表DFヨシュコ・グヴァルディオール、ポルトガル代表DFルベン・ディアス、イングランド代表DFジョン・ストーンズが欠