ボートレース大村の「ＭＮボートレースｉｎ大村１１」は１９日、準優勝戦が行われた。藤岡俊介（４２＝兵庫）が準優１０Ｒ、インからコンマ１４のトップスタートを決めて優出を決めた。２１号機は昨年１１月、地元・下條雄太郎の調整で本格化して以来、抜群の動きを披露している。藤岡も「出足がいいですね。伸びも普通より上はあります。伸びに振ればつくと思うけど、出足は弱くなるでしょうね。出足が良くて、伸びもちょっ