ボートレース下関の「日刊スポーツ杯」は１９日、２日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。川崎公靖（４３＝広島）は５Ｒで４コースから２着。予選３走２、３、２着、得点率７・３３の１２位で準優勝戦に進出した。「伸びとかは上はいるが、ターン回りはしっかりしている」と５６号機は水準以上の仕上がり。「ペラももらった時から嫌いな形じゃなかった。気温に応じて調整するだけ」と方向性も明確だ。昨年