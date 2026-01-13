９日、河南省鄭州市の訓練基地で行われた、郵便配達ドローン操縦員免許養成コースの飛行応用授業。（鄭州＝新華社配信／孫慶輝）【新華社鄭州1月19日】中国河南省で、ドローンや小型航空機など低空域を活用した経済活動「低空経済」が伸びている。2027年までに産業規模を500億元（1元＝約23円）に拡大する目標に掲げ、鄭州市や安陽市などでドローンの応用を支えるエコシステム構築を急ぐ。センシング機能を統合した高通信規格